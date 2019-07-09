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صور.. الأوقاف تبدأ اختبارات مسابقة حفظ القرآن الكريم وتجويده وفهم معانيه

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 12:49 م
صور.. الأوقاف تبدأ اختبارات مسابقة حفظ القرآن الكريم وتجويده وفهم معانيه اختبارات مسابقة حفظ القرآن الكريم وتجويده وفهم معانيه
كتب – إسماعيل رفعت

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بدأت وزارة الأوقاف، اختبار المتسابقين الذين تقدموا للمسابقة المحلية الكبرى فى حفظ القرآن الكريم وتجويده وفهم معانيه ومقاصده السامية، تمهيدا لتصعيد الأوائل من الناجحين فى المسابقة المحلية للمشاركة فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم، والتى تستمر حتى الأحد الموافق المقبل.

وقال الشيخ عاصم محمود قبيصى، وكيل الوزارة ومدير مديرية أوقاف أسيوط، فى بيان اليوم، إن الاختبارات تجرى بمقر ديوان عام المديرية فى الفروع التالية: الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم مع تفسيره، ويشترط فى المتقدم أن يكون من طلاب أو خريجى إحدى الكليات الأزهرية، وألا يزيد سنه عن 35 عاما .

وفى الفرع الثانى: حفظ القرآن الكريم وتجويده لأصحاب الصوت الحسن "مفتوح" بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن ثلاثين عاما أما الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم وتجويده للناشئة تحت 12 سنة وبالنسبة للفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم لذوى الاحتياجات الخاصة، تحت الخامسة والعشرين سنة "نصف القرآن على الأقل"

وبالنسبة للفرع الخامس: "بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى" خاص بالطلاب الأفارقة الدارسين بجمهورية مصر العربية فى أى من جامعاتها أو معاهدها أو مدارسها الحكومية أو الخاصة "نصف القرآن على الأقل" أما الفرع السادس: حفظ نصف القرآن الكريم وتجويده للعاملين بالأوقاف من غير الأئمة وباحثى الدعوة والمفتشين والقيادات الدينية .


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وزاره الاوقاف

اوقاف اسيوط

المسابقه المحلية للقران الكريم

ليلة القدر

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