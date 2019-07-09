شاهد.. مصرع شخص وأضرار جسيمة بسبب الفيضانات فى إسبانيا

قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية إن مدينة نافارا شهدت أمطار غزيرة أدت إلى وفاة شخص وأضرار جسيمة، وعثر على جثة سائق جرفت الفيضانات المفاجئة سيارته.

ووفقا لرئيس بلدية "تافالا" خيسوس أريزوبايتا، فإن "المدينة شهدت فيضانات أدت إلى شل حركة النقل، واختناقات مرورية، وانقطاع التيار الكهربائى فى أجزاء مختلفة، إلى جانب العثور على جثة لسائق جرفت الفيضانات سيارته".

وأوضح رئيس البلدية: "نود أن ننصح جميع سكان المناطق المطلة على النهر لاتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة"، حيث

أشارت الصحيفة إلى أن وكالة الارصاد الجوية الوطنية AEMET حظرت من هطول أمطار مجددا اليوم الثلاثاء.