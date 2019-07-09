سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 09 يوليه 2019 07:16 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

سيدة تقيم دعوى إثبات زواج عرفى من زميلها بعد انجابها منه وهروبه

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 06:00 ص
سيدة تقيم دعوى إثبات زواج عرفى من زميلها بعد انجابها منه وهروبه خلافات زوجية - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت فتاة دعوى إثبات زواج، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، أدعت فيها معاشرته لها كالأزواج، بعد زواجهم بعقد عرفي، وقضائهم 16 شهر متزوجين دون علم أهلهم، وهروبه بعد حملها، وإنكاره الزواج ونسب الصغير، لتؤكد:" وقعت فى حب زميلي بأحدى المعاهد الخاصة بالجيزة، وقررت الزواج منه وبعد وعود كثيرة بإعلان زواجهنا لتبدأ مأساتى".

وتضيف "ش.م.ه" البالغة من العمر 22 عام، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية :"بسبب مستوى تحصيلى الدراسى السيئ نصحونى أصدقائى بالذهاب لكورسات يشرف عليها أحدى خريجى المعهد الحاصلين على تقدير ممتاز، وعمله فى مهنة التدريس كمهنة إضافية لمساعدته فى زيادة دخله، وحرضنى خلال الحصص على الزواج عرفيا منه، ومع الوقت وقعت معه فى العلاقة غير الشرعية، ولم أجد حلا لموقفى غير الزواج بورقة عرفية".

وتابعت الفتاة فى دعواها :" قضينا 16 شهر متزوجين دون علم أهلى على أمل تقدمه لى، إلى أن علم بحملى، وعندها استيقظت على خبر هروبه، وأصبحت أحاول أن أخفى معالم الحمل وأنا أبحث عنه، ولكن أهلى سابقونى واكتشفوا مصيبتى، وكدت أن أتعرض للقتل".

وتضيف :" أنجبت الطفل ولم أجد له أب لأسجله باسمه، ومن وقتها منذ عامين وحتى الآن وأنا أبحث عن وضع شرعى وقانونى لحالتى، والصغير الذى شاء القدر أن يأتى إلى الحياة ولا يموت رغم محاولات أهلى لإجهاض".


محكمه الاسره

اثبات زواج

اطفال مجهولين النسب

الزواج العرفي

العلاقات غير الشرعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"تشجيع الحرف اليدوية والتدريب المهنى" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"تشجيع الحرف اليدوية والتدريب المهنى" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"الدين لله والوطن للجميع".. كاهن بسوهاج يتبرع بــ2000 جنيه للمشاركة فى بناء مجمع إسلامى.. القمص ويصا: من يريد رؤية الوحدة الوطنية فليأتى لنجوع مازن.. ويؤكد: الخير فى مصر كثير ويجب التعاون لرفع العبء عن الدولة

"الدين لله والوطن للجميع".. كاهن بسوهاج يتبرع بــ2000 جنيه للمشاركة فى بناء مجمع إسلامى.. القمص ويصا: من يريد رؤية الوحدة الوطنية فليأتى لنجوع مازن.. ويؤكد: الخير فى مصر كثير ويجب التعاون لرفع العبء عن الدولة

يوم حافل بمجلس النواب.. اجتماع للجنة الاقترحات لمناقشة إدراج نظام للكاميرات بالمدارس.. ولجنة التعليم تبحث سد العجز فى العمالة الإدارية والمالية.. والجلسة العامة تواصل مناقشة الموضوعات المدرجة

يوم حافل بمجلس النواب.. اجتماع للجنة الاقترحات لمناقشة إدراج نظام للكاميرات بالمدارس.. ولجنة التعليم تبحث سد العجز فى العمالة الإدارية والمالية.. والجلسة العامة تواصل مناقشة الموضوعات المدرجة

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسب النجاح فى اللغة الثانية × 9 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسب النجاح فى اللغة الثانية × 9 معلومات

شعبة المخابز: ننسق مع التموين لإعادة تكلفة إنتاج رغيف العيش لأصحاب المخابز

شعبة المخابز: ننسق مع التموين لإعادة تكلفة إنتاج رغيف العيش لأصحاب المخابز

"فقد نور العين فملأ القرآن قلبه".. أحمد إبراهيم الدسوقى "11 عاما" موهبة جديدة بالشرقية فى حفظ كتاب الله وترتيله.. الشيخ الصغير يجيد القراءة بطريقة برايل وقدوته الحصرى ويتمنى الوصول لمنصب "المفتى"

"فقد نور العين فملأ القرآن قلبه".. أحمد إبراهيم الدسوقى "11 عاما" موهبة جديدة بالشرقية فى حفظ كتاب الله وترتيله.. الشيخ الصغير يجيد القراءة بطريقة برايل وقدوته الحصرى ويتمنى الوصول لمنصب "المفتى"

اعرف كواليس ميلاد هلال ذى الحجة.. وأول أيام العيد فلكيا

اعرف كواليس ميلاد هلال ذى الحجة.. وأول أيام العيد فلكيا

بعد "فريش".. لطيفة تسجيل أغنية جديدة مع الشاعر إبراهيم شتا.. اعرف تفاصيلها

بعد "فريش".. لطيفة تسجيل أغنية جديدة مع الشاعر إبراهيم شتا.. اعرف تفاصيلها

تقارير: الأهلي السعودي يقترب من ضم أحمد حجازي

تقارير: الأهلي السعودي يقترب من ضم أحمد حجازي

علاء نبيل يرشح 4 مدربين لقيادة منتخب مصر.. وينتقد استقالة الجبلاية

علاء نبيل يرشح 4 مدربين لقيادة منتخب مصر.. وينتقد استقالة الجبلاية

قائد ميليشيا بطرابلس يهدد بضرب مطار مدنى.. و"النايض" يخاطب غسان سلامة

قائد ميليشيا بطرابلس يهدد بضرب مطار مدنى.. و"النايض" يخاطب غسان سلامة

غرائب أمم أفريقيا.. تونس وبنين إلى ربع النهائى دون أى انتصار

غرائب أمم أفريقيا.. تونس وبنين إلى ربع النهائى دون أى انتصار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة