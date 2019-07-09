سيدة تستدرج طفلة وتسرق قرطها الذهبى بالعجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، لكشف هوية المتهمة باستدراج طفلة، وسرقة قرطها الذهبى بالعجوزة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم مصطفى خليل، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بلاغا يفيد تعرض طفلة لسرقة قرطها الذهبي.

وذكر والد الطفلة، أن سيدة مجهولة الهوية استدرجت ابنته طالبة الابتدائى، واستولت على قرطها الذهبي وفرت هاربة.

وحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات، لضبط المتهمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.