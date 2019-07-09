سقوط مطلوب فى 17 قضية وهارب من "أبو زعبل" أثناء 25 يناير 2011 بـ6 أكتوبر

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط محكوم عليه هارب من سجن أبو زعبل خلال يناير 2011 أثناء تردده على سيدة مطلوب التنفيذ عليها فى 17 قضية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة قيام (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية - هارب من سجن أبو زعبل خلال يناير 2011 أثناء قضاء عقوبة جناية "قتل") بالإتجار فى المواد المخدرة وتردده على سيدة من أقاربه (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم مطلوب التنفيذ عليها فى (17) قضية تبديد بمركز شبين القناطر).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما وبحوزة الأول (20 جراما لمخدر الهيروين – مبلغ مالى قدره 12 ألف جنيه)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة للإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، كما أقرت الثانية بالأحكام الصادرة ضدها.