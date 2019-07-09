سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 09 يوليه 2019 01:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

سقوط مطلوب فى 17 قضية وهارب من "أبو زعبل" أثناء 25 يناير 2011 بـ6 أكتوبر

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 12:40 م
سقوط مطلوب فى 17 قضية وهارب من "أبو زعبل" أثناء 25 يناير 2011 بـ6 أكتوبر حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط محكوم عليه هارب من سجن أبو زعبل خلال يناير 2011 أثناء تردده على سيدة مطلوب التنفيذ عليها فى 17 قضية.

 

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة قيام (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية - هارب من سجن أبو زعبل خلال يناير 2011 أثناء قضاء عقوبة جناية "قتل") بالإتجار فى المواد المخدرة وتردده على سيدة من أقاربه (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم مطلوب التنفيذ عليها فى (17) قضية تبديد بمركز شبين القناطر).

 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما وبحوزة الأول (20 جراما لمخدر الهيروين – مبلغ مالى قدره 12 ألف جنيه)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة للإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، كما أقرت الثانية بالأحكام الصادرة ضدها.

 


هاربون من الاحكام

تنفيذ الاحكام

السجون

ثورة 25 يناير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صامويل جاكسون يؤدى دور البطولة فى فيلم Saw لـ كريس روك

صامويل جاكسون يؤدى دور البطولة فى فيلم Saw لـ كريس روك

شاهد فى دقيقة.. "لامبارد" أسطورة تشيلسى يعود إلى النادى مدربا

شاهد فى دقيقة.. "لامبارد" أسطورة تشيلسى يعود إلى النادى مدربا

مطار العاصمة الإدارية يستقبل أول رحلة تجريبية لمصر للطيران.. صور

مطار العاصمة الإدارية يستقبل أول رحلة تجريبية لمصر للطيران.. صور

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسبة النجاح فى العينات العشوائية للمواد

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسبة النجاح فى العينات العشوائية للمواد

لو شايف نفسه عليك ومش عاجبه حاجة.. 4 نصائح للتعامل مع المدير المغرور

لو شايف نفسه عليك ومش عاجبه حاجة.. 4 نصائح للتعامل مع المدير المغرور

مالى وغانا أحدث ضحايا لعنة الصدارة الوهمية فى أمم أفريقيا 2019

مالى وغانا أحدث ضحايا لعنة الصدارة الوهمية فى أمم أفريقيا 2019

آليات علاج الأجانب بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة × 4 معلومات

آليات علاج الأجانب بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة × 4 معلومات

فيديو معلوماتى.. الكمثرى مش فاكهة وبس دى" عرق النسا الكذاب"

فيديو معلوماتى.. الكمثرى مش فاكهة وبس دى" عرق النسا الكذاب"

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

القومية للأنفاق:افتتاح الجزء الأول من ثالث مرحلة بخط المترو الثالث ديسمبر 2021

القومية للأنفاق:افتتاح الجزء الأول من ثالث مرحلة بخط المترو الثالث ديسمبر 2021

صور.. استعداد محطة مترو جمال عبد الناصر لاستقبال ماكينة الحفر العملاقة

صور.. استعداد محطة مترو جمال عبد الناصر لاستقبال ماكينة الحفر العملاقة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9 – 7 – 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9 – 7 – 2019 والقنوات الناقلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة