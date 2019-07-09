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سقوط مستريح جديد فى الدقهلية جمع 10 ملايين جنيه من الأهالى بحجة شراء أرض

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 06:47 م
سقوط مستريح جديد فى الدقهلية جمع 10 ملايين جنيه من الأهالى بحجة شراء أرض أموال-أرشيفية
فريق المحافظات

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ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بالدقهلية، على شخص نصب على عدد من المواطنين فى مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى 10 ملايين جنيه.

 

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث المديرية، بورود عدة بلاغات لضباط مباحث الأموال العامة، لعدد من الأهالى اتهموا فيه شخص بالنصب عليهم فى مبالغ مالية كبيرة بحجة شراء قطع أراض لهم خلف الموقف الجديد بناحية طلخا بسعر مغرى.

 

وبتقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية من ضباط مباحث الأموال العامة برئاسة العقيد أحمد العجوز رئيس المباحث، ومعاونة المقدم أكرم صيام وكيل المباحث، بالتنسيق مع مباحث طلخا برئاسة الرائد أحمد السادات، تم ضبط المتهم ويدعى محمد حمودة عيد العاطى أبو العلا 38 سنة دبلوم صناعة ومقيم بندر طلخا.

 

وبالفحص تبين قيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة بادعاء بيع قطع أراضى خلف الموقف الجديد بطلخا وإيهام المواطنين بملكية الأرض له بلغت جملة المبالغ المستولى عليها أكثر من عشرة ملايين جنيه

 

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وتحررعن ذلك المحاضر أرقام: 9786 - 9788 لسنة 2019 جنح مركز شرطة طلخا والقضية 4420 لسنة 2019 إدارى مركز طلخا.

 

وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.


الدقهلية

أخبار الحوادث

مباحث الأموال العامة

مركز طلخا

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