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ريادة الأعمال والشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا الحيوية ندوة بجامعة حلوان

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 09:42 م
ريادة الأعمال والشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا الحيوية ندوة بجامعة حلوان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
وائل ربيعى

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نظمت كلية العلوم بجامعة حلوان ندوة بعنوان "ريادة الأعمال والشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا الحيوية". وأكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، حرص الجامعة على تطبيق البحوث العلمية وتطوير منهجيات البحث العلمى من خلال التعرف على أحدث التطبيقات العلمية، وتعزيز وتطوير أساليب البحث العلمى بما يساهم فى نشر الإنتاج المعرفى للجامعة على شبكة المعلومات الدولية، الأمر الذى يسهم فى رفع التصنيف الدولى للجامعة، هذا الى جانب تخريج طلاب على مستوى عال من الكفاءة والمهارة بما يساهم فى توفير فرص لهم فى سوق العمل فى مختلف المجالات التعليمية والبحثية، حيث إن الجامعة تدعم الأفكار المبدعة والعمل المتفانى دعماً للعقليات الرائدة فى مجال ريادة الأعمال.

وأشار الدكتور ماهر حلمى، عميد كلية العلوم، إلى أن الكلية تعمل على إعداد طلاب برنامج التكنولوجيا الحيوية بكلية العلوم جامعة حلوان لسوق العمل وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وهو ما دفع القائمين بالعمل على برنامج التكنولوجيا الحيوية الى تنظيم يوم تعريفى عن ريادة الأعمال والشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا الحيوية تم خلاله عرض مجموعة من البحوث والابتكارات الخاصة بالطلاب.

وخلال الندوة تم استعراض أهم الاتفاقيات والمشروعات الدولية والبرامج التدريبية بكلية العلوم لتطوير البحث العلمى والحاضنات التكنولوجيا، هذا إلى جانب تقديم عرضا حول حوكمة الشركات الناشئة فى مصر، كما تم التعريف ببرامج أكاديمية البحث العلمى فى دعم رواد الأعمال الشباب.


جامعة حلوان

كلية العلوم

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ندوة علمية بجامعة حلوان

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