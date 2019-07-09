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رويترز: إخلاء أكبر مسجد فى ألمانيا بعد تهديد بوجود قنبلة

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 06:30 م
رويترز: إخلاء أكبر مسجد فى ألمانيا بعد تهديد بوجود قنبلة مسجد-صورة ارشيفية
رويترز

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قالت شرطة كولونيا، إنه تم إخلاء أكبر مسجد في ألمانيا اليوم الثلاثاء، بعد تهديد بوجود قنبلة تم إرساله عبر البريد الإلكتروني.

 

وجرى تطويق المسجد المركزي في مدينة كولونيا غرب البلاد، والذي يديره الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية حيث قالت متحدثة باسم الشرطة إن 50 شخصا نُقلوا إلى مكان آمن.

 

وأضافت المتحدثة آنيماري شوت للصحفيين في الخارج، إنه جرى بعد ذلك تفتيش المبنى وانقضت المهلة المذكورة في رسالة البريد الإلكتروني دون وقوع حوادث.

 

وتضم ألمانيا، التي يزيد عدد سكانها عن 81 مليون نسمة، ثاني أكبر عدد من السكان المسلمين في أوروبا الغربية بعد فرنسا.

 


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قنبلة

اوروبا

فرنسا

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