رغم طلاقها.. انتحار ربة منزل بعد 6 شهور من زواجها بالإكراه بطوخ

القليوبية نيفين طه

أقدمت ربه منزل على الانتحار داخل مسكنها الكائن بإحدى قرى طوخ، وذلك بعد زواج كرها عنها وإصابتها بأكتئاب، وأمرت النيابة بنقل الجثة وتولت التحقيق.

تلقى العميد فوزى عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا بانتحار"م.ح:22 سنة ربة منزل داخل منزلها باحدى قرى المركز، وانتقلت على الفور الأجهزة الامنية وسيارة الإسعاف.

وتبين من المعاينة انتحار ربة منزل داخل غرفتها بالمنزل فيما كشفت التحقيقات الاولية بعد سؤال والدها أن المتوفية تزوجت من أحد الاشخاص كرها عنها لمدة 6 شهور ثم طلقت منه بسبب خلافاتهما المستمرة، وبعدها أصيبت بحالة من الأكتئاب كانت تعالج منها، حتى قررت التخلص من حياتها بالانتحار.

تم نقل الجثه للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.