سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 09 يوليه 2019 04:29 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

رغم طلاقها.. انتحار ربة منزل بعد 6 شهور من زواجها بالإكراه بطوخ

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 03:18 م
رغم طلاقها.. انتحار ربة منزل بعد 6 شهور من زواجها بالإكراه بطوخ جثه - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقدمت ربه منزل على الانتحار داخل مسكنها الكائن بإحدى قرى طوخ، وذلك بعد زواج كرها عنها وإصابتها بأكتئاب، وأمرت النيابة بنقل الجثة وتولت التحقيق.
 
تلقى العميد فوزى عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا بانتحار"م.ح:22 سنة ربة منزل داخل منزلها باحدى قرى المركز، وانتقلت على الفور الأجهزة الامنية وسيارة الإسعاف.
 
وتبين من المعاينة انتحار ربة منزل داخل غرفتها بالمنزل فيما كشفت التحقيقات الاولية بعد سؤال والدها أن المتوفية تزوجت من أحد الاشخاص كرها عنها لمدة 6 شهور ثم طلقت منه بسبب خلافاتهما المستمرة، وبعدها أصيبت بحالة من الأكتئاب كانت تعالج منها، حتى قررت التخلص من حياتها بالانتحار.
 
تم نقل الجثه للمستشفى وتولت النيابة التحقيق. 

انتحار

طوخ

ربه منزل

مديرية امن القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صامويل جاكسون يؤدى دور البطولة فى فيلم Saw لـ كريس روك

صامويل جاكسون يؤدى دور البطولة فى فيلم Saw لـ كريس روك

شاهد فى دقيقة.. "لامبارد" أسطورة تشيلسى يعود إلى النادى مدربا

شاهد فى دقيقة.. "لامبارد" أسطورة تشيلسى يعود إلى النادى مدربا

مطار العاصمة الإدارية يستقبل أول رحلة تجريبية لمصر للطيران.. صور

مطار العاصمة الإدارية يستقبل أول رحلة تجريبية لمصر للطيران.. صور

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسبة النجاح فى العينات العشوائية للمواد

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسبة النجاح فى العينات العشوائية للمواد

لو شايف نفسه عليك ومش عاجبه حاجة.. 4 نصائح للتعامل مع المدير المغرور

لو شايف نفسه عليك ومش عاجبه حاجة.. 4 نصائح للتعامل مع المدير المغرور

مالى وغانا أحدث ضحايا لعنة الصدارة الوهمية فى أمم أفريقيا 2019

مالى وغانا أحدث ضحايا لعنة الصدارة الوهمية فى أمم أفريقيا 2019

آليات علاج الأجانب بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة × 4 معلومات

آليات علاج الأجانب بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة × 4 معلومات

فيديو معلوماتى.. الكمثرى مش فاكهة وبس دى" عرق النسا الكذاب"

فيديو معلوماتى.. الكمثرى مش فاكهة وبس دى" عرق النسا الكذاب"

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

القومية للأنفاق:افتتاح الجزء الأول من ثالث مرحلة بخط المترو الثالث ديسمبر 2021

القومية للأنفاق:افتتاح الجزء الأول من ثالث مرحلة بخط المترو الثالث ديسمبر 2021

صور.. استعداد محطة مترو جمال عبد الناصر لاستقبال ماكينة الحفر العملاقة

صور.. استعداد محطة مترو جمال عبد الناصر لاستقبال ماكينة الحفر العملاقة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9 – 7 – 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9 – 7 – 2019 والقنوات الناقلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة