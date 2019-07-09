سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 09 يوليه 2019 09:20 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء باكستان يتعهد بمحاسبة مسؤولين سابقين بسبب الفساد

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 08:04 م
رئيس وزراء باكستان يتعهد بمحاسبة مسؤولين سابقين بسبب الفساد رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتهم رئيس الوزراء الباكستانى، عمران خان، اليوم الثلاثاء موظفى حكومة بلاده السابقين بالقيام برحلات خارجية فاخرة على حساب دافعى الضرائب من المواطنين مهدداً بمحاسبتهم بكل دقة. 
وأوضحت قناة "جيونيوز" الباكستانية أن رئيس الوزراء الباكستانى أدلى بهذه التصريحات اليوم خلال اجتماع لمجلس وزراء بلاده أوضح فيه لهم حجم النفقات على الرحلات الخارجية للمسؤولين في حكومة حزب الرابطة الإسلامية، الذي كان يتزعمه رئيس الوزراء السابق نواز شريف، بما فيها رحلات الرئيس السابق آصف علي زرداي.
ونقلت جيو نيوز عن وزير التعليم الباكستاني، شفقت محمود، قوله إنه، على سبيل المثال، تم إنفاق 320 مليون روبية باكستانية (حوالي 2 مليون دولار أمريكي) على 17 زيارة لزرداي وحده إلى المملكة المتحدة، بينما قضى نواز شريف 262 يوماً في عدة دول أجنبية خلال سنوات حكمه الأربعة كرئيس للوزراء.
وأضاف محمود أن مسؤولين آخرين "نهبوا الثروة الوطنية" من خلال رحلاتهم الخارجية، حسبما ذكرت القناة.
وكان قادة أحزاب المعارضة الرئيسية في باكستان قد اجتمعوا الشهر الماضي لبحث سبل الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء عمران خان؛ بسبب ما يقولون إنه فشله في إدارة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وكان عمران خان قد تعهد قبل أسابيع بضمان محاسبة جميع السياسيين الفاسدين على ارتكاب أي مخالفات. 
يُشار إلى أن خان وصل إلى السلطة العام الماضي ويتمتع بأغلبية طفيفة في البرلمان. 


باكستان

عمران خان

فساد

وزير التعليم الباكستانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير شئون النواب: مصر فى عصرها الذهبى لحل المشكلات المزمنة بعيدا عن المسكنات

وزير شئون النواب: مصر فى عصرها الذهبى لحل المشكلات المزمنة بعيدا عن المسكنات

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

تسوية وشيكة بين الحكومة ونايل دوما البحرين بنزاع 200مليون جنيه بحكر أبودومة

تسوية وشيكة بين الحكومة ونايل دوما البحرين بنزاع 200مليون جنيه بحكر أبودومة

الستارك والوايت ووكر والذئاب.. أبرز تفاصيل المسلسل الجديد المشتق من GOT

الستارك والوايت ووكر والذئاب.. أبرز تفاصيل المسلسل الجديد المشتق من GOT

اليوم السابع: كيف ربحت مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

اليوم السابع: كيف ربحت مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

فونكيس وجهاً لوجه مع روبيرت دى نيرو فى فيلم Joker

فونكيس وجهاً لوجه مع روبيرت دى نيرو فى فيلم Joker

موجز6.. الحكومة: 7000جنيه حدا أدنى للأجور للدرجة الممتازة و2000جنيه للسادسة

موجز6.. الحكومة: 7000جنيه حدا أدنى للأجور للدرجة الممتازة و2000جنيه للسادسة

شاهد فى دقيقة.. "لامبارد" أسطورة تشيلسى يعود إلى النادى مدربا

شاهد فى دقيقة.. "لامبارد" أسطورة تشيلسى يعود إلى النادى مدربا

صامويل جاكسون يؤدى دور البطولة فى فيلم Saw لـ كريس روك

صامويل جاكسون يؤدى دور البطولة فى فيلم Saw لـ كريس روك

مطار العاصمة الإدارية يستقبل أول رحلة تجريبية لمصر للطيران.. صور

مطار العاصمة الإدارية يستقبل أول رحلة تجريبية لمصر للطيران.. صور

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسبة النجاح فى العينات العشوائية للمواد

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسبة النجاح فى العينات العشوائية للمواد

لو شايف نفسه عليك ومش عاجبه حاجة.. 4 نصائح للتعامل مع المدير المغرور

لو شايف نفسه عليك ومش عاجبه حاجة.. 4 نصائح للتعامل مع المدير المغرور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة