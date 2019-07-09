رئيس وزراء باكستان يتعهد بمحاسبة مسؤولين سابقين بسبب الفساد

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اتهم رئيس الوزراء الباكستانى، عمران خان، اليوم الثلاثاء موظفى حكومة بلاده السابقين بالقيام برحلات خارجية فاخرة على حساب دافعى الضرائب من المواطنين مهدداً بمحاسبتهم بكل دقة.

وأوضحت قناة "جيونيوز" الباكستانية أن رئيس الوزراء الباكستانى أدلى بهذه التصريحات اليوم خلال اجتماع لمجلس وزراء بلاده أوضح فيه لهم حجم النفقات على الرحلات الخارجية للمسؤولين في حكومة حزب الرابطة الإسلامية، الذي كان يتزعمه رئيس الوزراء السابق نواز شريف، بما فيها رحلات الرئيس السابق آصف علي زرداي.

ونقلت جيو نيوز عن وزير التعليم الباكستاني، شفقت محمود، قوله إنه، على سبيل المثال، تم إنفاق 320 مليون روبية باكستانية (حوالي 2 مليون دولار أمريكي) على 17 زيارة لزرداي وحده إلى المملكة المتحدة، بينما قضى نواز شريف 262 يوماً في عدة دول أجنبية خلال سنوات حكمه الأربعة كرئيس للوزراء.

وأضاف محمود أن مسؤولين آخرين "نهبوا الثروة الوطنية" من خلال رحلاتهم الخارجية، حسبما ذكرت القناة.

وكان قادة أحزاب المعارضة الرئيسية في باكستان قد اجتمعوا الشهر الماضي لبحث سبل الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء عمران خان؛ بسبب ما يقولون إنه فشله في إدارة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وكان عمران خان قد تعهد قبل أسابيع بضمان محاسبة جميع السياسيين الفاسدين على ارتكاب أي مخالفات.

يُشار إلى أن خان وصل إلى السلطة العام الماضي ويتمتع بأغلبية طفيفة في البرلمان.