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رئيس جامعة حلوان: إدخال نتائج اختبارات القدرات مباشرة على موقع التنسيق

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 08:00 ص
رئيس جامعة حلوان: إدخال نتائج اختبارات القدرات مباشرة على موقع التنسيق اختبارات القدرات أرشيفية
وائل ربيعى

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أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن اختبارات القدرات التى تجرى بعدد كبير من كليات الجامعة، منتظمة بشكل كامل، مشيرا إلى أن هذه الكليات نفذت التعليمات الخاصة بالتجهيز بشكل جيد، وأنها ملتزمة بكل الشروط التى وضعها المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الصدد.

وأضاف نجم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الاختبارات تجرى فى كليات الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية الموسيقية والرياضية، ومن المقرر أن تقوم هذه الكليات بإدخال نتائج الطلاب مباشرة عقب الانتهاء من التصحيح على موقع التنسيق الإلكترونى كما ينص قرار المجلس الأعلى للجامعات.

ووجه رئيس جامعة حلوان، بتوفير كل سبل الراحة للطلاب الذين يؤدون الامتحانات، وسرعة الرد على الاستفسارات التى ترد إلى الكليات بالشكل السريع والمناسب، وحددت الكليات الأوراق والمستندات المطلوبة لأداء اختبارات القدرات وهى "إيصال التسجيل على موقع التنسيق الإلكترونى، ورقم جلوس الثانوية العامة وصورة منه، وصورة الرقم القومي أو صورة شهادة الميلاد، وعدد 2 صورة شخصية، والرسوم المقررة وقيمتها 400 جنيه".


 

 


اختبارات القدرات

جامعة حلوان

الاعلى للجامعات

موقع التنسيق

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