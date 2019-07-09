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رئيس الوزراء الفلسطينى: نرحب بأى جهد لمساعدة أهلنا فى قطاع غزة

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 06:32 م
رئيس الوزراء الفلسطينى: نرحب بأى جهد لمساعدة أهلنا فى قطاع غزة رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية
أ ش أ

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قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية اليوم الثلاثاء : "إن الحكومة الفلسطينية ترحب بأى جهد لمساعدة أهلنا بقطاع غزة سواء بتوفير المساعدات الإنسانية أو البنية التحتية أو أي دعم يخفف من حدة الظروف الإنسانية التي يعيشها شعبنا هناك نتيجة الحصار الإسرائيلي منذ أكثر من 12 عاما".
وأضاف أشتية - في تصريح له - :"أنه لم ينسق معنا أحد بخصوص المشفى المنوي إقامته بتمويل من مؤسسة أمريكية خاصة وبموافقة إسرائيلية على الحدود الشمالية لقطاع غزة ، ولا نعلم ماهية هذه المؤسسة ولمن تتبع، لكن الحكومة على استعداد للجلوس وبحث المشروع" .. مشيرا إلى أن وزيرة الصحة جاهزة لنقاش كافة التفاصيل الخاصة بإقامة مشفى كهذا، وماذا سيقدم ومن سيستفيد منه وكيف سيعمل؛ ليكون عند تشغيله متكاملا مع الجهاز الصحي الفلسطيني. 
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن أي نشاط في قطاع غزة يجب أن يخدم المصلحة الفلسطينية ويخدم أهالي القطاع ويسهّل حياتهم في ظل الوضع المتفاقم هناك .. قائلا : "إن الحكومة تبذل كل جهد ممكن من أجل إنهاء الانقسام والوصول إلى الوحدة الفلسطينية.. وسنبقى ملتزمين كامل الالتزام تجاه أهلنا في قطاع غزة".


فلسطين

محمد اشتية

قطاع غزة

الحكومة الفلسطينية

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