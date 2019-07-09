رئيس النيابة الإدارية يستقبل مفتى الجمهورية لتهنئته بالمنصب الجديد

كتب عبد الله محمود

استقبل المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الهيئة، الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، وذلك لتهنئة المستشار المنشاوى على المنصب الجديد كرئيس لهيئة النيابة الإدارية.

كما أعرب الدكتور علام، عن تقديره لجهود النيابة الإدارية، ودورها فى تحقيق رسالة العدالة المقدسة، ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإدارى للدولة، متمنيًا لرئيس الهيئة دوام التوفيق والسداد.

ومن جانبه أكد المستشار المنشاوى رئيس الهيئة، على الدور بالغ الأهمية الذى تقوم به دار الإفتاء المصرية، تحت قيادة فضيلة المفتى، وذلك فى إرساء قواعد القيم الإنسانية والدينية السامية.