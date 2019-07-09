سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 09 يوليه 2019 03:56 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس النيابة الإدارية يستقبل مفتى الجمهورية لتهنئته بالمنصب الجديد

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 03:16 م
رئيس النيابة الإدارية يستقبل مفتى الجمهورية لتهنئته بالمنصب الجديد المستشار المنشاوى يستقبل فضيلة مفتى الجمهورية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الهيئة، الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، وذلك لتهنئة المستشار المنشاوى على المنصب الجديد كرئيس لهيئة النيابة الإدارية.

 

كما أعرب الدكتور علام، عن تقديره لجهود النيابة الإدارية، ودورها فى تحقيق رسالة العدالة المقدسة، ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإدارى للدولة، متمنيًا لرئيس الهيئة دوام التوفيق والسداد.

 

ومن جانبه أكد المستشار المنشاوى رئيس الهيئة، على الدور بالغ الأهمية الذى تقوم به دار الإفتاء المصرية، تحت قيادة فضيلة المفتى، وذلك فى إرساء قواعد القيم الإنسانية والدينية السامية.


النيابة الادارية

مفتى الجمهورية

رئيس الهيئة

المنصب الجديد

تقديم التهنئة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس النيابة الإدارية يستقبل وفدا من مجلس الدولة لتهنئته بمنصبه الجديد

الإثنين، 08 يوليه 2019 05:08 م

عدم قبول دعوى بطلان قانونى هيئة الشرطة وإعادة تنظيم النيابة الإدارية

السبت، 06 يوليه 2019 11:31 م

الرئاسة: السيسي يشهد أداء حلف اليمين لرئيسى النقض والنيابة الإدارية

السبت، 06 يوليه 2019 01:44 م

رئيسا محكمة النقض والنيابة الإدارية يؤديان اليمين الدستورية أمام السيسى(فيديو)

السبت، 06 يوليه 2019 01:21 م

ننشر السيرة الذاتية للمستشار المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد

السبت، 06 يوليه 2019 11:25 ص

المستشار عصام المنشاوى يؤدى اليمين الدستورية رئيساً للنيابة الإدارية

السبت، 06 يوليه 2019 11:09 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صامويل جاكسون يؤدى دور البطولة فى فيلم Saw لـ كريس روك

صامويل جاكسون يؤدى دور البطولة فى فيلم Saw لـ كريس روك

شاهد فى دقيقة.. "لامبارد" أسطورة تشيلسى يعود إلى النادى مدربا

شاهد فى دقيقة.. "لامبارد" أسطورة تشيلسى يعود إلى النادى مدربا

مطار العاصمة الإدارية يستقبل أول رحلة تجريبية لمصر للطيران.. صور

مطار العاصمة الإدارية يستقبل أول رحلة تجريبية لمصر للطيران.. صور

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسبة النجاح فى العينات العشوائية للمواد

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسبة النجاح فى العينات العشوائية للمواد

لو شايف نفسه عليك ومش عاجبه حاجة.. 4 نصائح للتعامل مع المدير المغرور

لو شايف نفسه عليك ومش عاجبه حاجة.. 4 نصائح للتعامل مع المدير المغرور

مالى وغانا أحدث ضحايا لعنة الصدارة الوهمية فى أمم أفريقيا 2019

مالى وغانا أحدث ضحايا لعنة الصدارة الوهمية فى أمم أفريقيا 2019

آليات علاج الأجانب بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة × 4 معلومات

آليات علاج الأجانب بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة × 4 معلومات

فيديو معلوماتى.. الكمثرى مش فاكهة وبس دى" عرق النسا الكذاب"

فيديو معلوماتى.. الكمثرى مش فاكهة وبس دى" عرق النسا الكذاب"

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

القومية للأنفاق:افتتاح الجزء الأول من ثالث مرحلة بخط المترو الثالث ديسمبر 2021

القومية للأنفاق:افتتاح الجزء الأول من ثالث مرحلة بخط المترو الثالث ديسمبر 2021

صور.. استعداد محطة مترو جمال عبد الناصر لاستقبال ماكينة الحفر العملاقة

صور.. استعداد محطة مترو جمال عبد الناصر لاستقبال ماكينة الحفر العملاقة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9 – 7 – 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9 – 7 – 2019 والقنوات الناقلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة