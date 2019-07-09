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رئيس الصين يؤكد أهمية تنمية العلاقات مع أوروبا

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 07:28 ص
رئيس الصين يؤكد أهمية تنمية العلاقات مع أوروبا شى جين بينج الرئيس الصينى
بكين /أ ش أ/

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قال الرئيس الصينى "شى جين بينج"، اليوم إن بلاده تولى أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الصينية- الأوروبية، وتدعم أوروبا فى لعب دور أكثر أهمية فى الشؤون الدولية.

وأضاف بينج –فى رسالة تهنئة بعث بها إلى "شارل ميشيل" بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس الأوروبى اليوم الثلاثاء- أن "تنمية العلاقات الحالية بين الصين والاتحاد الأوروبى تشهد زخما جيدا، كما يتمتع الجانبان بتبادلات متكررة على مختلف المستويات، والتعاون العملى بينهما أسفر عن نتائج مثمرة، مشيرا إلى أن التبادلات الشعبية والثقافية تجرى بشكل جيد، ويتم التنسيق بين الجانبين فى التعامل مع القضايا الدولية بشكل فعال.

وأوضح أن التقدم الثابت وطويل الأجل للعلاقات الصينية-الأوروبية لا يصب فقط فى مصلحة البلدين، ولكن يسهم أيضا فى تعزيز السلام والازدهار العالميين، مبديا رغبته فى التعاون مع رئيس المجلس الأوروبى الجديد لتحقيق المزيد من التقدم للشراكة الصينية-الأوروبية من أجل السلام والنمو والإصلاح والحضارة، حتى تتحقق الرفاهية للشعب الصينى والشعوب الأوروبية وتقديم اسهامات أكبر فى التنمية والاستقرار العالميين.

 


رئيس الصين

أخبار الصين

أوروبا

الاقتصاد الصينى

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