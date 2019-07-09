حملات مكثفة بأحياء ومدن الجيزة لرفع الإشغالات.. صور

نفذت الأجهزة التنفيذية لأحياء ومراكز ومدن محافظة الجيزة، عددا من الحملات لرفع الإشغالات من الشوارع، تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات خاصة فى الفترات المسائية لمواجهة إشغال المقاهى.

وفى ذات السياق، شنت مدينة أوسيم، برئاسة الدكتور فرج عبد العاطى، حملة لرفع الإشغالات بمناطق مختلفة بالمدينة، منها مناطق البراجيل وأوسيم، أسفرت عن رفع عدد كبير من الإشغالات والمحلات والكافيهات والأكشاك غير المرخصة وتم رفع جميع التعديات الموجودة على حرم الطريق بالشارع وتيسير حركة المرور للمواطنين.

وقادت أجهزة مدينة منشأة القناطر، برئاسة اللواء أيمن السعيد، حملة تحت إشراف المهندس عبد الحكيم خطاب نائب القطاع الجنوبى، لرفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والكافيهات والقهاوى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك لتيسير حركة المرور بالطرق تزامنا مع تنفيذ الحملة بكل مناطق المحافظة.

وشنت أجهزة مركز أبو النمرس، برئاسة المهندس رضا على، حملة إشغالات شملت مدينة أبو النمرس وشبرامنت والمنوات وطريق مصر أسيوط أسفرت عن مصادرات تم إيداعها بمخازن المدينة.