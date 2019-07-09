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حبس 6 متهمين خطفوا شابا وأجبروه على التوقيع على إيصالات أمانة فى كرداسة

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 03:45 م
حبس 6 متهمين خطفوا شابا وأجبروه على التوقيع على إيصالات أمانة فى كرداسة محكمة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس 6 متهمين، بينهم ربة منزل، متورطين فى إجبار شاب على توقيع إيصالات أمانة بكرداسة، وتصويره فى أوضاع مخلة، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.
 
تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا من شاب، اتهم فيه عدد من الأشخاص باستدراجه، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وتصويره فى أوضاع مخلة داخل شقة.
 
وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين، وتمكن المقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة من القبض عليهم. 
 
وتوصلت التحريات إلى وجود علاقة بين المجني عليه وبين المتهمة، وهددها بفضح أمرها، مما دفعها للاستعانة بباقى المتهمين وارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
 

كرداسة

إيصال أمانة

خطف

ابتزاز

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