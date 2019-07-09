سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 09 يوليه 2019 05:58 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة تجارة الأقراص المخدرة فى الأميرية

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 05:30 م
حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة تجارة الأقراص المخدرة فى الأميرية أقراص مخدره _ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة المطرية، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة إتجار المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم الأميرية مكانا له لترويج وتوزيع تجارته غير المشروعة.

كان رجال مباحث المخدرات بالقاهرة، تمكنوا من القبض على مسجل خطر وبحوزته 300 قرص مخدر ترامادول فى منطقة الأميرية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى المتهم أثناء تواجده فى أحد الشوارع بالمنطقة، وبحوزته لفافة كبيرة، وبتفتيشه عثر بحوزته المضبوطات، ومبلغ 1000 جنيه، وهاتف محمول.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.


حبس مسجل خطر

تجارة المخدرات

أقراص مخدرة

قسم الأميرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القبض على عنصر إجرامى بحوزته كمية من الأقراص المخدرة والأسلحة بالقناطر الخيرية

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 03:30 م

السجن 10 سنوات لصيدلى بتهمة بيع الأقراص المخدرة داخل صيدلية بسوهاج

الإثنين، 08 يوليه 2019 04:41 م

عاطل سقط بأقراص المخدرة: نفسى حد يساعدنى وأكمل تعليمى وأبدأ من جديد

الإثنين، 08 يوليه 2019 02:00 ص

السجن المؤبد لعامل لاتهامه بالإتجار فى الأقراص المخدرة بسوهاج

الأحد، 07 يوليه 2019 04:05 م

"المعمل الكيماوى" يحدد مصير عاطل سقط بأقراص مخدرة فى الجيزة..اعرف التفاصيل

السبت، 06 يوليه 2019 08:00 ص

تفاصيل القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة فى كمين بالجيزة

الجمعة، 05 يوليه 2019 01:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صامويل جاكسون يؤدى دور البطولة فى فيلم Saw لـ كريس روك

صامويل جاكسون يؤدى دور البطولة فى فيلم Saw لـ كريس روك

شاهد فى دقيقة.. "لامبارد" أسطورة تشيلسى يعود إلى النادى مدربا

شاهد فى دقيقة.. "لامبارد" أسطورة تشيلسى يعود إلى النادى مدربا

مطار العاصمة الإدارية يستقبل أول رحلة تجريبية لمصر للطيران.. صور

مطار العاصمة الإدارية يستقبل أول رحلة تجريبية لمصر للطيران.. صور

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسبة النجاح فى العينات العشوائية للمواد

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسبة النجاح فى العينات العشوائية للمواد

لو شايف نفسه عليك ومش عاجبه حاجة.. 4 نصائح للتعامل مع المدير المغرور

لو شايف نفسه عليك ومش عاجبه حاجة.. 4 نصائح للتعامل مع المدير المغرور

مالى وغانا أحدث ضحايا لعنة الصدارة الوهمية فى أمم أفريقيا 2019

مالى وغانا أحدث ضحايا لعنة الصدارة الوهمية فى أمم أفريقيا 2019

آليات علاج الأجانب بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة × 4 معلومات

آليات علاج الأجانب بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة × 4 معلومات

فيديو معلوماتى.. الكمثرى مش فاكهة وبس دى" عرق النسا الكذاب"

فيديو معلوماتى.. الكمثرى مش فاكهة وبس دى" عرق النسا الكذاب"

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

القومية للأنفاق:افتتاح الجزء الأول من ثالث مرحلة بخط المترو الثالث ديسمبر 2021

القومية للأنفاق:افتتاح الجزء الأول من ثالث مرحلة بخط المترو الثالث ديسمبر 2021

صور.. استعداد محطة مترو جمال عبد الناصر لاستقبال ماكينة الحفر العملاقة

صور.. استعداد محطة مترو جمال عبد الناصر لاستقبال ماكينة الحفر العملاقة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9 – 7 – 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9 – 7 – 2019 والقنوات الناقلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة