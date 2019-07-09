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حبس مستريحة الخدمات البترولية 4 أيام بتهمة النصب والاحتيال

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 06:16 م
حبس مستريحة الخدمات البترولية 4 أيام بتهمة النصب والاحتيال حبس_أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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أمرت نيابة الشئون المالية والتجارية، بحبس مالكة شركة توظيف أموال 4 أيام احتياطيا، بتهمة النصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على 20 مليون جنيه بالمخالفة لإحكام القانون، بزعم توظيفها لهم فى مجال الخدمات البترولية.

وكشفت التحريات الرقابية، بأن المتهمة مالكة شركة استيراد وتصدير وخدمات بترولية وتأجير سيارات، اشتركت مع آخر مالك شركة نقل ومقاولات عامة، تلقت مبالغ مالية من الشاكين بلغ اجماليها (20 مليون جنيه) بقصد توظيفها لهم فى مجال الخدمات البترولية وتأجير السيارات، مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 3 %، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها من الضحايا.

 

 


حبس متهمة

مستريحة الخدمات

الاستيلاء علي 20 مليون

الشئون المالية

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