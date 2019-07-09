حبس "مساح" بمديرية المساحة بسوهاج 4 أيام بتهمة الرشوة

سوهاج – عمرو خلف

قررت نيابة قسم ثانى سوهاج، اليوم الثلاثاء، تحت إشراف المستشار أحمد حلمى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، حبس المتهم "عصام .أ.م" 52 سنة، مساح بمديرية المساحة بسوهاج، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بتقاضى رشوة من أحد الأشخاص مقابل إنهاء إجراءات مسح قياس قطعة أرض خاصة به.

كانت الرقابة الإدارية، قد ألقت القبض على المتهم وبعد استئذان النيابة العامة، تم التسجيل له بالصوت والصورة حصوله على 12 ألف جنيه رشوة من أحد الأشخاص مقابل إنهاء إجراءات مسح قياس قطعة أرض خاصة به، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بعد التسجيل له بالصوت والصورة، وبعرضه على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.