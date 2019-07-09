حبس مدير شركة ضبط بحوزته مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالسيدة زينب

قررت نيابة السيدة زينب، حبس مدير شركة غير مرخصة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته 27 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل بدائرة القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة الاولية، نجاح مباحث التموين، برئاسة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، من ضبط مالك شركة (غير مرخصة) لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحيازته تجميعه كميات من المستلزمات الطبية قدرها (27,540 قطعة مستلزمات طبية) مجهولة المصدر وغير خاضعة لأى إشراف من الجهات المعنية بوزارة الصحة، وما يمثله ذلك من خطورة على صحة المواطنين ومهربة من سداد الرسوم الجمركية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول، وتم تحرير محضر بالواقعة.