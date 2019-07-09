حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامه بسرقة توك توك بالزاوية الحمراء

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شمال القاهرة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة قيامه بسرقة دراجة بخارية " توك توك " بالإكراه تحت تهديد السلاح من مالكها، كما طلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

كان ضباط قسم شرطة الزاوية الحمراء، تمكنوا أثناء تفقدهم للحالة الأمنية بالمنطقة، من ضبط عاطل سبق اتهامه فى 8 قضايا آخرهم "مخدرات"، أثناء استقلاله مركبة"توك توك" وبحوزته "طبنجة صوت".

بمناقشته عن مصدر مركبة "التوك توك" حيازته اعترف بسرقتها كرهًا عن قائدها بمنطقة مؤسسة الزكاة بدائرة قسم شرطة المرج، وأمكن التوصل للمجنى عليه 20 سنة ومقيم دائرة قسم شرطة المرج، وباستدعائه تعرف على المتهم، وقرر بأنه حال سيره بمركبة "التوك توك" قيادته بدائرة قسم شرطة المرج إستقل معه المتهم المضبوط بدعوى توصيله، وأثناء السير استولى منه على المركبة كرهًا عنه، مضيفا أنه كان فى سبيله للإبلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.