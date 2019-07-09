حبس عاطلين لحيازتهما 15 طربة حشيش بالعامرية 4 أيام

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد إتهامهما بحيازة 15 طربة حشيش بقصد الإتجار بها على عملائهما، والتحفظ على المضبوطات، وارسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلان سبق اتهام أحدهما فى 3 قضايا "خيانة أمانة"، بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعمل كمين بمعرفة ضباط مباحث القسم، وألقى القبض عليهما، وذلك حال إستقلالهما دراجة نارية بدون لوحات بدائرة القسم، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,750 كيلو جرام، وهاتفان محمول، ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار بها على عملائهما، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.