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حبس عاطلين بتهمة سرقة حقيبة سيدة بأسلوب الخطف فى الزيتون

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 01:03 م
حبس عاطلين بتهمة سرقة حقيبة سيدة بأسلوب الخطف فى الزيتون كلابش - ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة الزيتون بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة  حقيبة سيدة بأسلوب الخطف .

ونجحت قوة تابعة لقسم شرطة الزيتون، أثناء المرور بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية، من ضبط شخصين سبق اتهام أحدهما فى إحدى القضايا، حال استقلالهما مركبة " توك توك " عقب قيامهما بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات، وذلك حال سيرها بمكان الواقعة بأسلوب "الخطف" باستخدام مركبة التوك توك المضبوطة بحوزتهما" مما أدى إلى سقوطها أرضاً وحدوث إصابتها.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


الزيتون

نيابة الزيتون

قسم الزيتون

سرقة حقائب السيدات

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