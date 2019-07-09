حالة الطقس فى السعودية.. شديد الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للأتربة

كتب وكالات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياح نشطة مثيرة للأتربة على الأجزاء الواقعة ما بين وادى الدواسر ونجران كذلك على الجزء الجنوبى من الساحل الغربى للبحر الأحمر، بحسب (واس).

فى حين يبقى الطقس حار الى شديد الحرارة يصحب برياح نشطة على المنطقة الشرقية، كما تكون السماء غائمة جزئيا قد تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر بية الى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-46 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .ش