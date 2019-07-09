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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9/7/2019 فى مصر والدول العربية

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9/7/2019 فى مصر والدول العربية حالة الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب

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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الثلاثاء  ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
 

 حالة الطقس اليوم فى مصر
 

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربيه وعلى جنوب سيناء، وتنشط أحيانا على خليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة. 

الطقس فى الأردن 
 

نهاراً

تبقى درجات الحرارة حول معدلها بالنسبة لهذا الوقت من العام الى أعلى بقليل.
ويكون الطقس صيفياً اعتيادياُ بوجه عام، ويكون حاراً في الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.
وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة، تنشط أحياناً بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية الشرقية.

وفي خليج العقبة:
- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس مُعتدلاً بوجه عام، مع ظهور السحب المنخفضة مع ساعات الصباح الباكر في شمال المملكة.

الطقس فى فلسطين 
 

يطرأ إرتفاع محدود على درجات الحرارة وتكون الأجواء حارة نسبياً الى حارة في كافة المناطق ،حيث يسود جو حار في المناطق السهلية والشفا غورية وأجواء حارة بشكل كبير في المناطق الغورية وأريحا والبحر الميت. الرياح شمالية غربية معتدلة وتنشط أحياناً في الجبال .


الطقس

حالة الطقس

الارصاد

درجات الحرارة

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