سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 10 يوليه 2019 01:09 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

توفير المبيدات لمكافحة افات القطن والنمل الأبيض وسوسة النخيل الحمراء

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 11:37 م
توفير المبيدات لمكافحة افات القطن والنمل الأبيض وسوسة النخيل الحمراء زراعات النخيل
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى،  تنفيذ حملتين مكبرتين بجميع محافظات الجمهورية، ينفذها مسئولى القوارض بالجمعيات الزراعية لمكافحة الفئران، موضحا : أن الحملات  تشمل الأماكن العامة المقابلة للأراضى الزراعية، للحفاظ على المحاصيل الزراعية، والصحة العامة للإنسان، وتجنب خطورتها بالتأثير على المحاصيل الزراعية، ونقل الامراض للإنسان.

وأوضحت وزارة  الزراعة فى تقريرها السنوى، أن إدارة القوارض، تقوم حالياً بعمل دورات تدريبية وارشادية للمسؤولين عن حملات القوارض وإرشادية للمواطنين وتوفير المبيدات المستخدمة فى المكافحة.

وتابع  تقرير " الوزارة" ،أنه لم ترد لإدارة القوارض شكاوى بخصوص الزراعات باصابتها بالقوارض، مشير الى أنه توفير المبيدات اللازمة لمكافحة أفات القطن والنمل الأبيض، وسوسة النخيل الحمراء، ضمن خطة وزارة الزراعة للسيطرة على الأمراض التى تهدد الإنتاج الزراعى.


الإنتاج الزراعى

مكافحة القوارض

فأر الغيط

سوسة النخيل

النمل الأبيض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الخدمات البيطرية" تناشد مربى الماشية التحصين ضد الحمى القلاعية

الجمعة، 28 يونيو 2019 11:27 ص

"الآفات الزراعية": استبيان للفلاحين لرصد ظاهرة غش وتهريب مبيدات

الجمعة، 28 يونيو 2019 10:51 ص

أصناف الأرز الجاف ملجأ الحكومة لترشيد استهلاك المياه.. خطة لزراعة أنواع هجين مبكرة النضج وعالية الإنتاجية على مصاطب.. المحاصيل الحقلية: جار طرح أصناف للطراز اليابانى المتحمل للملوحة والمقاوم للأمراض

الجمعة، 28 يونيو 2019 04:07 ص

نائب وزير الزراعة: حملات مكثفة على أسواق اللحوم والأسماك لضبط المخالف

الجمعة، 28 يونيو 2019 04:00 ص

الآفات الزراعية: ننسق مع الصحة والخدمات البيطرية لتوحيد منظومة المبيدات

الخميس، 27 يونيو 2019 02:07 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ننشر ملامح لائحة تعديلات قانون الثروة المعدنية ومنها "تنظيم الإتاوة"

ننشر ملامح لائحة تعديلات قانون الثروة المعدنية ومنها "تنظيم الإتاوة"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

10 إيام تفصل عشاق مسلسل la Casa De Papel عن الموسم الجديد

10 إيام تفصل عشاق مسلسل la Casa De Papel عن الموسم الجديد

وزير شئون النواب: مصر فى عصرها الذهبى لحل المشكلات المزمنة بعيدا عن المسكنات

وزير شئون النواب: مصر فى عصرها الذهبى لحل المشكلات المزمنة بعيدا عن المسكنات

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

تسوية وشيكة بين الحكومة ونايل دوما البحرين بنزاع 200مليون جنيه بحكر أبودومة

تسوية وشيكة بين الحكومة ونايل دوما البحرين بنزاع 200مليون جنيه بحكر أبودومة

الستارك والوايت ووكر والذئاب.. أبرز تفاصيل المسلسل الجديد المشتق من GOT

الستارك والوايت ووكر والذئاب.. أبرز تفاصيل المسلسل الجديد المشتق من GOT

اليوم السابع: كيف ربحت مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

اليوم السابع: كيف ربحت مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

فونكيس وجهاً لوجه مع روبيرت دى نيرو فى فيلم Joker

فونكيس وجهاً لوجه مع روبيرت دى نيرو فى فيلم Joker

موجز6.. الحكومة: 7000جنيه حدا أدنى للأجور للدرجة الممتازة و2000جنيه للسادسة

موجز6.. الحكومة: 7000جنيه حدا أدنى للأجور للدرجة الممتازة و2000جنيه للسادسة

شاهد فى دقيقة.. "لامبارد" أسطورة تشيلسى يعود إلى النادى مدربا

شاهد فى دقيقة.. "لامبارد" أسطورة تشيلسى يعود إلى النادى مدربا

صامويل جاكسون يؤدى دور البطولة فى فيلم Saw لـ كريس روك

صامويل جاكسون يؤدى دور البطولة فى فيلم Saw لـ كريس روك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة