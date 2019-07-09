توفير المبيدات لمكافحة افات القطن والنمل الأبيض وسوسة النخيل الحمراء

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تنفيذ حملتين مكبرتين بجميع محافظات الجمهورية، ينفذها مسئولى القوارض بالجمعيات الزراعية لمكافحة الفئران، موضحا : أن الحملات تشمل الأماكن العامة المقابلة للأراضى الزراعية، للحفاظ على المحاصيل الزراعية، والصحة العامة للإنسان، وتجنب خطورتها بالتأثير على المحاصيل الزراعية، ونقل الامراض للإنسان.

وأوضحت وزارة الزراعة فى تقريرها السنوى، أن إدارة القوارض، تقوم حالياً بعمل دورات تدريبية وارشادية للمسؤولين عن حملات القوارض وإرشادية للمواطنين وتوفير المبيدات المستخدمة فى المكافحة.

وتابع تقرير " الوزارة" ،أنه لم ترد لإدارة القوارض شكاوى بخصوص الزراعات باصابتها بالقوارض، مشير الى أنه توفير المبيدات اللازمة لمكافحة أفات القطن والنمل الأبيض، وسوسة النخيل الحمراء، ضمن خطة وزارة الزراعة للسيطرة على الأمراض التى تهدد الإنتاج الزراعى.