تنفيذ 976 حكما قضائيا فى حملة مكبرة بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط 9 قضايا سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، وتحرير 1036 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 976 حكما فى مجال تنفيذ الأحكام، فى حملة أمنية مكبرة بمراكز المحافظة.

كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، من ضبط 90 قضية تموين متنوعة، و87 قضية متنوعة فى مجال ضبط الأسواق، وقضيتين إتجار بالمخدرات، وقضية تعاطى مخدرات، وقضية سلاح أبيض، و6 قضايا متنوعة فى مجال قضايا المسطحات، وتنفيذ 321 قرارا وحالة إزالة، وأحكام قضائية، وقرارات تمكين فى مجال إزالة التعديات.