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تفاصيل حرق نجار لشقة خطيبته بشبرا الخيمة..المتهم: انتقمت من أمها وأحرق قلبها

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 12:30 ص
تفاصيل حرق نجار لشقة خطيبته بشبرا الخيمة..المتهم: انتقمت من أمها وأحرق قلبها حبس - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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منها لله حماتى،هي السبب في فسخ خطبتى من ابنتها بعد عام، وأكثر من الحب، فقررت أن انتقم منها، وخططت لسرقتها وحرق شقتهم ،بهذه الكلمات توالت  اعترافات "نجار" ، سرق وحرق شقة خطيبته بمدينة شبرا الخيمة، خلال تحقيقات البحث الجنائي.

واعترف المتهم، أحمد، الذى يعمل نجارا، قائلا : كنت على علاقة حب بابنة الشاكية، وتقدمت لخطبتها، ووافقت، وتمت الخطبة أمام الأهالي، وبعد حوالي شهر قامت بفسخ الخطوبة، معلله ذالك بسوء سلوكى.

وتابع المتهم، حاولت أتودد إليها لكى يتم الزواج، لأنني أحب نجلتها، إلا أنها صممت عل إنهاء الخطوبة، فأغاونى الشيطان علي الانتقام منها، فاستغليت فرصة عدم وجود أحد بالشقة، وتسلقت إليها، وسرقت 2 شاشة تليفزيون، ثم أشعلت النيران فيها، مضيفاً:" قمت بإرتكاب الواقعة لكي انتقم منها، وأحرق قلبها مثلما فعلت معى".

وكان قد تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، أخطارا بورود بلاغا للعميد صموئيل عطا الله، مأمورقسم شرطة أول شبرا الخيمة، من  خديجة،  ص، ح  ، 40 عاما، عاملة نظافة بالتأمين الصحي، ومقيمه أرض أم بيومي، دائرة القسم، بنشوب حريق بالشقة سكنها، وسرقة 2 شاشة تلفزيون حال تواجدها طرف والدتها بناحية شارع عبد المنعم رياضن  دائرة القسم.

بانتقال  العميد يحي راضي، رئيس مباحث المديرية، والفحص وإجراء المعاينة، تبين وجود كسر بباب الشقة، بالطابق الثالث للعقار، واحتراق الأثاث الخاص بغرفتي النوم والمعيشة كما تبين إخماد الحريق بمعرفة الأهالي.

وبفحص ومراجعة الكاميرات الكائنة بالمنطقة محل الواقعة، تبين ظهور أحمد. ا. س، 22 عاما،  نجار ومقيم  أم بيومي  دائرة القسم بالمنطقة بجوار العقار سكن المبلغة وبحوزته  2 شاشة تليفزيون.، بسؤال المبلغة  تعرفت علي المذكور وقررت بوجود سابقه خلافات بينهما علي أثر إنهاء خطبته بنجلتها أمنية   ي  م   18 عام ربة منزل ومقيمة ذات العنوان لسوء سلوكه.

 تمكن الرائد أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة من ضبط المتهم وبمواجهتة أقر بإرتكاب الواقعة وقيامه بكسر باب الشقة، والدخول بغرض السرقة وحال انتهائه قام بطريق الخطأ، بإلقاء سيجارة مشتعله كانت بيده وفر هارباً وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها، والتحفظ عليها.

 كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعه.  تحرر عن ذلك المحضر رقم 13365 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2019م‎.


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