تعرف على قصة فقدان مبتعث سعودى بشلالات نياجرا الأمريكية

وكالات الأنباء

شهدت ولاية نيويورك الأمريكية، فقدان مبتعث سعودى يدرس فى الولايات المتحدة الأمريكية يدعى قاسم عدوى، بعد سقوطه فى مياه شلالات نياجرا فى الجانب الأمريكي التابع لولاية نيويورك.

وفى أول تعليق بشأن سقوط قاسم عداوى، كشف شقيقه تفاصيل جديدة بخصوص فقدانه أثناء تواجده برفقة أسرته بجانب الشلالات.

وأكد يحيى عداوي أن شقيقه قاسم ترك زوجته وأبناءه الثلاثة، عبدالله وأرجوان ومحمد، على جانب الشلال قبل أن يذهب فى رحلة لمشاهدة الشلال إلا أنه لم يعد بعد مُضي ساعتين.

وبحسب "العربية نت" قال يحيى أن زوجة شقيقه استفسرت عن زوجها، فأكد لها شهود عيان بأنهم شاهدوا سقوط شخص في المياه المتفرعة من الشلال عند الساعة الثامنة بتوقيت نيويورك، فيما قامت الزوجة بدورها في إبلاغ السلطات الأمنية الأمريكية والتى بدأت بالبحث عنه على الفور.

وأشار يحيى عدواي بأن أشقاء زوجة الفقيد في طريقهم إلى نيويورك للوقوف بجانب شقيقتهم وأبنائها الثلاثة.

وكشف شهود عيان عن صورة وثقت من خلال تطبيق سناب شات تظهر لحظة سقوط المواطن "قاسم العداوي" وسط شلالات نياجارا.

يُذكر أن الفقيد هو من أهالى قرية العدايا بمحافظة صبيا بمنطقة جازان، وحصل على موافقة وزارة التعليم للبدء فى مرحلة الدكتوراه فى تخصص التقنية وإدارة الطيران.