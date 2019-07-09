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تعرف على أخر تطورات العثور على رضيع داخل عقار فى الجمالية

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 12:42 م
تعرف على أخر تطورات العثور على رضيع داخل عقار فى الجمالية رضيع - أرشيفية
كتب سليم على

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تواصل نيابة الجمالية، التحقيق فى واقعة العثور على طفل رضيع عثر عليه ملقى بمدخل أحد العقارات، بشارع المعز لدين الله الفاطمى، واتخذت عدة قرارات لحل لغز العثور على الطفل الرضيع.

 

التحريات

طالبت نيابة الجمالية، رجال المباحث بقسم شرطة الجمالية، بسرعة إجراء التحريات حول الطفل الرضيع، بالإضافة إلى فحص البلاغات عن المفقودين.

 

الكاميرات

النيابة أمرت بفحص كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط الواقعة لمعرفة آخر من شوهد يدخل إلى العقار الذى شهد الواقعة، وعما إذا كان هناك شخص غريب دخل أو خرج من العقار.

 

الطب الشرعى

كما أمرت النيابة مصلحة الطب الشرعى بالكشف عن الطفل، ومتابعة حالته الصحية خاصة أنه عثر عليه مغطى رأسه بكيس بلاستيكى، داخل مدخل العقار، كما تبين بالفحص أن المتهم وضع كيسًا بلاستيكيًا فى رأس الطفل، للتخلص منه، لكن أنقذته العناية الإلهية.


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