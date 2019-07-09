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تعرف على أخر تطورات العثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل منزلها فى إمبابة

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 03:00 ص
تعرف على أخر تطورات العثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل منزلها فى إمبابة جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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تواصل النيابة العامة فى شمال الجيزة التحقيق فى واقعة العثور على جثة ربة منزل، مقتولة داخل منزلها بمنطقة إمبابة، واتخذت عدة قرارت لحل لغز العثور على الجثة.

التحريات ...

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول العثور على جثة المجنى عليها، وتولى رجال المباحث إجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود العيان وجيران المجنى عليها، وفحص المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة قبل مقتلها.

الكاميرات ... 

النيابة العامة أمرت بفحص كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط الواقعة لمعرفة آخر من شوهد يدخل إلى العقار الذي شهد الجريمة، وعما إذا كان هناك شخص غريب دخل أو خرج من العقار.

الطب الشرعي ..

النيابة العامة أمرت بتشريح جثمان المجنى عليها، وجلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة، وكيفية وتاريخ حدوثها، لكشف ملابسات الجريمة.


مقتل ربة منزل

العمرانية

جريمة قتل

الطب الشرعى

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