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تربية نوعية عين شمس: دورات تدربيبة مجانية للمتقدمين لاختبارات القدرات

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 04:05 م
تربية نوعية عين شمس: دورات تدربيبة مجانية للمتقدمين لاختبارات القدرات رئيس جامعة عين شمس و عميدة تربية كلية التربية النوعية - أرشيفية
كتب محمود راغب

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قالت الدكتور أمانى حنفى عميدة كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، إنه تقدم لاختبارات القدرات بالكلية اليوم 27 طالب وطالبة، وذلك فى اليوم الرابع من فتح باب التقدم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة وفق المواعيد المعلنة من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وأضافت عميدة كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تقدم لاختبارات القدرات بشعبة التربية الفنية 22 طالب، وتقدم لاختبارات القدرات لشعبة التربية الموسيقية 5 طلاب، لافته إلى أن الكلية تجرى دورات مجانية للراغبين من الطلاب حول المبادئ الأساسية للشعبتين .

وأشارت عميدة كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، إلى أن اختبارات القدرات الفنية عبارة عن امتحان نظرى لمدة ساعة فى المعلومات الثقافية فى المجال الفنى وامتحانين فى الرسم والتصميم، واختبار قدرات الموسيقى يكون أيضا عبارة عن امتحان نظرى لمدة ساعة فى المعلومات الثقافية فى مجال الموسيقى يليه امتحان أداء سمعى من قبل لجان متخصصة.

وشهدت كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور أمانى حنفى عميدة الكلية، اليوم الثلاثاء، توافد طلاب الثانوية العامة، للتقدم لاختبارات القدرات بالكلية، تزامنا مع رابع أيام فتح باب اختبارات القدرات، وذلك بعد فتح التسجيل الإلكترونى أمام الطلاب عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.gov.eg،.

وتستمر اختبارات القدرات حتى يوم السبت 20 يوليو الجارى، وذلك وفقا للمواعيد المعلنة من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.


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