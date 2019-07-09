سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 09 يوليه 2019 06:19 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب ينتقد الهند لفرضها رسومًا جمركية على بعض السلع الأمريكية

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 06:08 م
ترامب ينتقد الهند لفرضها رسومًا جمركية على بعض السلع الأمريكية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الهند لفرضها رسومًا جمركية على بعض السلع الأمريكية، دون أن يفصح عن أى إجراء من الممكن لواشنطن اتخاذه فى ظل النزاع التجارى القائم بين البلدين.
وقال ترامب ، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) ، : "كان لدى الهند فرصة كبيرة منذ فترة طويلة لفرض رسوم جمركية على المنتجات الأمريكية ولكنّ الأمر لم يعد مقبولًا بعد" ، حسبما ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء.
وفرضت الهند رسومًا جمركية "انتقامية" على 28 سلعة أمريكية اعتبارًا من أمس الأول الأحد، بعدما سحب واشنطن بعض الامتيازات التجارية في وقت سابق من الشهر الجاري في خطوة من المتوقع أن تؤدي إلى تفاقم التوترات التجارية بين البلدين.
وأعلنت الهند لأول مرة في يونيو من العام الماضي زيادة الرسوم الجمركية، ردًا على قرار أمريكي مماثل استهدف منتجات هندية مثل الصلب والألومنيوم، لكن نيودلهي أجلت الموعد النهائي لاتخاذ هذا الإجراء أكثر من مرة قبل أن تنتهي المهلة الحالية في الـ6 من يوليو الجاري.


الهند

أمريكا

رسوم جمركية

السلع الأمريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6.. الحكومة: 7000جنيه حدا أدنى للأجور للدرجة الممتازة و2000جنيه للسادسة

موجز 6.. الحكومة: 7000جنيه حدا أدنى للأجور للدرجة الممتازة و2000جنيه للسادسة

شاهد فى دقيقة.. "لامبارد" أسطورة تشيلسى يعود إلى النادى مدربا

شاهد فى دقيقة.. "لامبارد" أسطورة تشيلسى يعود إلى النادى مدربا

صامويل جاكسون يؤدى دور البطولة فى فيلم Saw لـ كريس روك

صامويل جاكسون يؤدى دور البطولة فى فيلم Saw لـ كريس روك

مطار العاصمة الإدارية يستقبل أول رحلة تجريبية لمصر للطيران.. صور

مطار العاصمة الإدارية يستقبل أول رحلة تجريبية لمصر للطيران.. صور

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسبة النجاح فى العينات العشوائية للمواد

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسبة النجاح فى العينات العشوائية للمواد

لو شايف نفسه عليك ومش عاجبه حاجة.. 4 نصائح للتعامل مع المدير المغرور

لو شايف نفسه عليك ومش عاجبه حاجة.. 4 نصائح للتعامل مع المدير المغرور

مالى وغانا أحدث ضحايا لعنة الصدارة الوهمية فى أمم أفريقيا 2019

مالى وغانا أحدث ضحايا لعنة الصدارة الوهمية فى أمم أفريقيا 2019

آليات علاج الأجانب بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة × 4 معلومات

آليات علاج الأجانب بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة × 4 معلومات

فيديو معلوماتى.. الكمثرى مش فاكهة وبس دى" عرق النسا الكذاب"

فيديو معلوماتى.. الكمثرى مش فاكهة وبس دى" عرق النسا الكذاب"

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

القومية للأنفاق:افتتاح الجزء الأول من ثالث مرحلة بخط المترو الثالث ديسمبر 2021

القومية للأنفاق:افتتاح الجزء الأول من ثالث مرحلة بخط المترو الثالث ديسمبر 2021

صور.. استعداد محطة مترو جمال عبد الناصر لاستقبال ماكينة الحفر العملاقة

صور.. استعداد محطة مترو جمال عبد الناصر لاستقبال ماكينة الحفر العملاقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة