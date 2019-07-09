ترامب: لن نتعامل مع السفير البريطانى لدينا بعد وصفه إدارتنا بـ"الحمقاء"

واشنطن /أ ش أ/

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب ، الإثنين ، إن البيت الأبيض لن يتعامل بعد الآن مع السفير البريطانى لدى واشنطن "كيم داروش" ، وذلك بعد وصف الأخير لإدارة ترامب بأنها حمقاء وضعيفة الكفاءة.

ونقلت شبكة (سى إن إن) الأمريكية، عن الرئيس الأمريكى ترامب قوله ، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) ، "أنا لا أعرف السفير ، إلا أنه ليس محبوباً أو حسن السمعة داخل الولايات المتحدة ، إننا لن نتعامل معه بعد الآن".

من ناحية أخرى ، انتقد ترامب فى تغريدته بريطانيا ورئيسة وزرائها تيريزا ماى بشأن ملف خروج لندن من الاتحاد الأوروبي، المعروف بـ بريسكت، واصفاً تعامل ماى فى هذا الصدد بأنه "فوضى".

وأضاف الرئيس الأمريكى "أبلغتها ما ينبغى القيام به ، إلا أنها (ماي) قررت اختيار طريق آخر"، وأشار ترامب ، حسبما نقلت (سى إن إن) ، إلى أن الأخبار الجيدة فى الوقت الراهن بالنسبة إلى المملكة المتحدة هو "أنهم سيكون لديهم فى القريب العاجل رئيس وزراء جديد".

وكانت الحكومة البريطانية قد بدأت مؤخراً التحقيق فى تسريب عدد من الرسائل الإلكترونية من سفيرها فى واشنطن وصفت إدارة دونالد ترامب بأنها "حمقاء" وتفتقر للكفاءة.