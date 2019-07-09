تحقيقات ضبط تشكيل عصابى فى مصر القديمة:"سبق اتهامهم فى 10قضايا سرقات"

كتب سليم على

كشفت تحقيقات نيابة مصر القديمة، أن العاطلين المتهمين بتشكيل عصابى، تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين، سبق اتهامهما فى 10 قضايا سرقة سابقة.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكن مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من ضبط عنصرين إجراميين، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة، حال استقلالهما مركبة توك توك "ملك الأول"، وبحوزتهما 3 هواتف محمول "مجهولة المصدر".

وبمناقشتهما عن مصدر الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما اعترفا بأنها من متحصلات 3 وقائع سرقة بأسلوب "الخطف"، باستخدام المركبة المضبوطة بحوزتهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.