تحرير 943 مخالفة مرورية وفحص 34 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير 934 مخالفة مرورية متنوعة .

كما نفذت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 9 مزارع بدائرة مركز السادات، وفحص 34 شخصا، كما تم فحص 14 شقة مفروشة بمدينة شبين الكوم، وفحص 12 شخصا، وتبين وجود عاطلين منهم هاربان من أحكام قضائية.