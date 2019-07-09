تحرير 83 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة، على المخابز والمحال ومستودعات الغاز.

أسفرت الحملة عن تحرير 83 قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار السلع، ومستودعات غاز، 33 محضرا لأصحاب المخابز لمخالفة المواصفات، و10 محاضر لأصحاب المستودعات، 40 محضر لأصحاب المحلات بمحافظة المنوفية.

جاء ذلك برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، وبرفقة بعض مفتشى المديرية، للمرور على المنشآت العامة بدائرة المحافظة.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، على استمرار الحملات المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأسواق والسلع المجهولة المصدر .