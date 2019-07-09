تجديد حبس عاطلين متهمين بتشكيل عصابة لسرقة الهواتف فى مصر القديمة

كتب ـ سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطلين متهمين بتشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى مصر القديمة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكن مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من ضبط عنصرين إجراميين - سبق اتهامهما فى 10 قضايا "سرقة"، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة، حال استقلالهما مركبة توك توك "ملك الأول"، وبحوزتهما 3 هواتف محمول "مجهولة المصدر".

وبمناقشتهما عن مصدر الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما اعترفا بأنها من متحصلات 3 وقائع سرقة بأسلوب "الخطف" باستخدام المركبة المضبوطة بحوزتهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.