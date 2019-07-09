تجديد حبس شقيقين لقتلهما محامى شبرا الخيمة وإصابة زميله 15 يوما

القليوبية نيفين طه

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس شقيقين بتهمة قتل محامٍ وإصابة آخر أثناء قيامهما بمحاولة سرقة مكتب الثانى فقام المتهمان بإطلاق نيران عليهما، مما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثانى 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بوفاة وإصابة محامين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط الجناة.

وبالفحص والتحرى تبين أن المجنى عليه يدعى "محمد. ز"35 عاما محام تعرض زميله "همام. أ" 37 عاما محام لسرقة مكتبه بدائرة قسم أول شبرا الخيمة وعندما قام بتفريغ الكاميرا شاهد سيارة وحدد أرقامها وبعدها قام بالاتصال به لمقابلته وأثناء سيرهما بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة شاهدا السيارة التى استخدمت فى واقعة السرقة.

وقام المحاميان بالإمساك بالسيارة ووجدوا بها بعض المسروقات التى سرقت بمكتبه وعندما حاولا ضبط سائق السيارة قام بالهرب وفوجئوا بعدها بقيام اثنين يطلقان وابل من الطلقات النارية بطريقة عشوائية مما أصاب المجنى عليه الأول بطلقة بالصدر توفى على أثرها والثانى بالكتف وتم نقله لمستشفى ناصر العام وخرج فور تلقى العلاج.

وأكدت تحريات المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة أن وراء ارتكاب الواقعة "حسن م م" 36 عاما صاحب مكتبة وشقيقه "إبراهيم م م" وشهرته "فليس" 38 عاما عاطل وتم ضبطهما وبالعرض على النيابة أصدرت قرارا بالحبس واليوم جدد قاضى المعارضات حبسهما 15 يوما آخرين.