سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 09 يوليه 2019 02:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

تجديد حبس شقيقين لقتلهما محامى شبرا الخيمة وإصابة زميله 15 يوما

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 01:48 م
تجديد حبس شقيقين لقتلهما محامى شبرا الخيمة وإصابة زميله 15 يوما حبس - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس شقيقين بتهمة قتل محامٍ وإصابة آخر أثناء قيامهما بمحاولة سرقة مكتب الثانى فقام المتهمان بإطلاق نيران عليهما، مما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثانى 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بوفاة وإصابة محامين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط الجناة.

 

وبالفحص والتحرى تبين أن المجنى عليه يدعى "محمد. ز"35 عاما محام تعرض زميله "همام. أ" 37 عاما محام لسرقة مكتبه بدائرة قسم أول شبرا الخيمة وعندما قام بتفريغ الكاميرا شاهد سيارة وحدد أرقامها وبعدها قام بالاتصال به لمقابلته وأثناء سيرهما بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة شاهدا السيارة التى استخدمت فى واقعة السرقة.

 

وقام المحاميان بالإمساك بالسيارة ووجدوا بها بعض المسروقات التى سرقت بمكتبه وعندما حاولا ضبط سائق السيارة قام بالهرب وفوجئوا بعدها بقيام اثنين يطلقان وابل من الطلقات النارية بطريقة عشوائية مما أصاب المجنى عليه الأول بطلقة بالصدر توفى على أثرها والثانى بالكتف وتم نقله لمستشفى ناصر العام وخرج فور تلقى العلاج.

 

وأكدت تحريات المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة أن وراء ارتكاب الواقعة "حسن م م" 36 عاما صاحب مكتبة وشقيقه "إبراهيم م م" وشهرته "فليس" 38 عاما عاطل وتم ضبطهما وبالعرض على النيابة أصدرت قرارا بالحبس واليوم جدد قاضى المعارضات حبسهما 15 يوما آخرين.


محامى شبرا

شبرا الخيمة

مديرية امن القليوبية

مدير امن القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حبس المتهمين بقتل محامى شبرا الخيمة وإصابة زميله 4 أيام على ذمة التحقيقات

الإثنين، 08 يوليه 2019 12:38 ص

نيابة شبرا الخيمة تصرح بدفن جثة محامى توفى إثر ضبطه بلطجية يسرقون مكتبه

السبت، 06 يوليه 2019 04:33 م

نيابة شبرا الخيمة تجرى معاينة تصويرية بمكان ارتكاب واقعه قتل عامل لجاره بشبرا الخيمة

السبت، 06 يوليه 2019 03:59 م

تفاصيل تعدى شخص على قاتل شقيقه بضربه بـ"جاكوش" أخذا بالثأر أمام محكمة شبرا الخيمة.. المتهم: "أنا كده خدت حق أخويا ومش ندمان".. ومصادر: سلم نفسه لأمن المحكمة.. وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.. صور

الأربعاء، 03 يوليه 2019 03:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صامويل جاكسون يؤدى دور البطولة فى فيلم Saw لـ كريس روك

صامويل جاكسون يؤدى دور البطولة فى فيلم Saw لـ كريس روك

شاهد فى دقيقة.. "لامبارد" أسطورة تشيلسى يعود إلى النادى مدربا

شاهد فى دقيقة.. "لامبارد" أسطورة تشيلسى يعود إلى النادى مدربا

مطار العاصمة الإدارية يستقبل أول رحلة تجريبية لمصر للطيران.. صور

مطار العاصمة الإدارية يستقبل أول رحلة تجريبية لمصر للطيران.. صور

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسبة النجاح فى العينات العشوائية للمواد

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسبة النجاح فى العينات العشوائية للمواد

لو شايف نفسه عليك ومش عاجبه حاجة.. 4 نصائح للتعامل مع المدير المغرور

لو شايف نفسه عليك ومش عاجبه حاجة.. 4 نصائح للتعامل مع المدير المغرور

مالى وغانا أحدث ضحايا لعنة الصدارة الوهمية فى أمم أفريقيا 2019

مالى وغانا أحدث ضحايا لعنة الصدارة الوهمية فى أمم أفريقيا 2019

آليات علاج الأجانب بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة × 4 معلومات

آليات علاج الأجانب بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة × 4 معلومات

فيديو معلوماتى.. الكمثرى مش فاكهة وبس دى" عرق النسا الكذاب"

فيديو معلوماتى.. الكمثرى مش فاكهة وبس دى" عرق النسا الكذاب"

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

القومية للأنفاق:افتتاح الجزء الأول من ثالث مرحلة بخط المترو الثالث ديسمبر 2021

القومية للأنفاق:افتتاح الجزء الأول من ثالث مرحلة بخط المترو الثالث ديسمبر 2021

صور.. استعداد محطة مترو جمال عبد الناصر لاستقبال ماكينة الحفر العملاقة

صور.. استعداد محطة مترو جمال عبد الناصر لاستقبال ماكينة الحفر العملاقة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9 – 7 – 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9 – 7 – 2019 والقنوات الناقلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة