تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالقطامية 15 يوماً

كتب أحمد حسنى

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي، تخصص في سرقة السيارات بمنطقة القطامية، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات أن المتهمين هم "محمد. م"، و "ربيع.ع"، و"منصور .م"، عاطلين، واعترفا المتهمين أمام النيابة بارتكابهم وقائع سرقة السيارات، بأسلوب المفتاح المصطنع أو كسر الزجاج بمنطفة القطامية، وتمكنوا من سرقة سيارة واحدة وأرشدوا عن مكانها.

كانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة القطامية، يفيد بسرقة سيارة خاصة، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، أثناء محاولتهم سرقة سيارة أخري، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم واقعة السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.