تأجيل محاكمة منصور أبوجبل و4 آخرين لإحتجازهم وكيل نيابة و3 ضباط بالشرقية

قررت دائرة إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبامى، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وسكرتارية أحمد رزق، تأجيل محاكمة 5 من أفراد الشرطة بمديرية أمن الشرقية، لقيامهم بحجز وكيل نيابة و3 من ضباط الشرطة داخل وحدة المرور ومنهم من ممارسة عملهم، لجلسة الثالث من أكتوبر لمناقشة شهود الإثبات.

وتعود أحداث القضية رقم 21619 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة الزقازيق، المتهم فيها كل من "منصور محمد عبد المنعم" وشهرته "منصور أبوجبل"، أمين شرطة بمديرية أمن الشرقية، ومعه كل من "محمد حسين مصطفي"، و"السيد محمد عبد الرحمن"، و"على سعيد إبراهيم"، و"سعيد محمد غياتي" جميعهم أفراد بمديرية أمن الشرقية، لقيامهم بتحريض أفراد الشرطة على الإضراب، وقيامهم بإحتجاز عضو هيئة قضائية وكيل نيابة عامة المرور، ومنعه من ممارسة عمله، وحجز 3 ضباط بوحدة مرور الزقازيق، ومنعهم من تأدية عملهم، والتجمهر والتحريض ضد الدولة، فضلا عن انتماء بعضهم للجماعة الإرهابية، وتم إحالتهم من قبل النيابة العامة لمحكمة إرهاب الشرقية.