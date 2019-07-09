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تأجيل إعادة محاكمة 28 متهما بـ"اقتحام الحدود الشرقية" لجلسة 13 يوليو

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 06:38 م
تأجيل إعادة محاكمة 28 متهما بـ"اقتحام الحدود الشرقية" لجلسة 13 يوليو المستشار محمد شيرين فهمى
كتب إيهاب المهندس

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل إعادة 28 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، لجلسة 13 يوليو لاستكمال مرافعة الدفاع. 

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

 

 

 

 

 

 

 


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المستشار محمد شيرين فهمى

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