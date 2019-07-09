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باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة..الإمارات تشارك فى القمة العالمية للصناعة والتصنيع بروسيا..الصين تحتج بشدة على مبيعات أسلحة أمريكية لتايوان..تركيا تعزز حشودها بقوات على الحدود مع سوريا

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 12:00 م
باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة..الإمارات تشارك فى القمة العالمية للصناعة والتصنيع بروسيا..الصين تحتج بشدة على مبيعات أسلحة أمريكية لتايوان..تركيا تعزز حشودها بقوات على الحدود مع سوريا أهم الأخبار العالمية والعربية
وكالات

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شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث المهمة على الساحة العالمية والعربية، أبرزها،الإمارات تشارك فى القمة العالمية للصناعة والتصنيع بروسيا،تركيا تعزز حشودها بقوات خاصة على الحدود مع سوريا،الصين تحتج بشدة على مبيعات أسلحة أمريكية لتايوان

الإمارات تشارك فى القمة العالمية للصناعة والتصنيع بروسيا

تشارك الإمارات في فعاليات الدورة الثانية من القمة العالمية للصناعة والتصنيع، التي انطلقت اليوم الثلاثاء وتستمر ثلاثة أيام بمدينة (إيكاتيرنبيرغ) الروسية

وزير الخارجية الامارتى 

 

تركيا تعزز حشودها بقوات خاصة على الحدود مع سوريا

نشر الجيش التركي دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية، شملت وحدات من القوات الخاصة، عند الحدود مع سوريا وذلك على خلفية التوتر الحاصل إثر مناوشات متقطعة هناك

سوريا 

 

الاحتلال الإسرائيلى يطالب الفلسطينيين دفع تعويض قيمته 280 مليون دولار

طالبت السلطات الإسرائيلية السلطة الفلسطينية، بدفع 280 مليون دولار كتعويض لأسر المصابين جراء أحداث الانتفاضة الثانية، بحسب "سبوتنيك

 

الاحتلال الاسرائيلى 

 

الصين تحتج بشدة على مبيعات أسلحة أمريكية لتايوان

أعلنت الصين اليوم الثلاثاء أنها قدمت احتجاجا لدى الولايات المتحدة بشأن مبيعات أسلحة إلى تايوان، مطالبة واشنطن بسحب خطة المبيعات ذات الصِّلة لتجنب إلحاق المزيد من الضرر بالعلاقات الثنائية

 

 

أوامر بالقبض على 176 عسكريا تركيا للاشتباه فى صلتهم بشبكة جولن

قال مكتب الادعاء العام فى اسطنبول اليوم الثلاثاء، إن تركيا أمرت بالقبض على 176 عسكريا للاشتباه فى صلتهم بشبكة تقول أنقرة إنها وراء محاولة الانقلاب قبل ثلاث سنوات

عبد الله جولن 

 

مصرع 5 من طالبان فى غارة جوية للقوات الأفغانية

تمكنت القوات الخاصة الأفغانية من تصفية خمسة من مقاتلي طلبان من بينهم مواطن أوزبكي في مقاطعة فارياب الشمالية


الصين

الامارات

تايوان

طالبان

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