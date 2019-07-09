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انسحاب أول مرشح ديمقراطى من انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 06:02 ص
انسحاب أول مرشح ديمقراطى من انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 إريك سوولويل النائب الديمقراطى بالكونجرس الأمريكى
واشنطن أ ش أ

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أعلن إريك سوولويل النائب الديمقراطى بالكونجرس الأمريكى، عن انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية 2020 ليصبح أول مرشح ينسحب من هذا السباق.

جاء انسحاب سوولويل فى بيان ألقاه أمام أعضاء حملته فى كاليفورنيا له الليلة لينهى محاولته القصيرة لخوض المنافسة الرئاسية عن الحزب الديمقراطى والتى لم تحقق نتائج ملموسة.

وقال سوولويل ، فى بيانه ، إنه ينهى حملته الانتخابية الرئاسية لكنه يبدأ مساعيه فى الكونجرس بمنظور جديد من أجل حياة مواطنيه وما لمسه من احتياجاتهم خلال فترة حملته الرئاسية على مدى الأشهر الثلاثة الماضية وتحقيق مفهوم أن أمريكا لكل الأمريكيين".

ويشغل إريك مقعده بالكونجرس كنائب عن ولاية كاليفورنيا منذ عام 2013 ، وكان قد بدأ ترشحه للرئاسة منذ أبريل هذا العام، متعهدا بمواجهة مشكلة العنف باستخدام الأسلحة النارية فى الولايات المتحدة ، لكنه لم يحصل على نسبة مناسبة لاستمرار الترشح وسط زحام من المرشحين من الحزب الديمقراطى يزيد عددهم على عشرين مرشحا.

 


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