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انتحار شاب شنقا داخل ورشته بالشرقية لمروره بأزمة نفسية

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 02:52 م
انتحار شاب شنقا داخل ورشته بالشرقية لمروره بأزمة نفسية جثة - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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تخلص شاب فى نهاية العقد الثالث من العمر بمحافظة الشرقية، من حياته شنقا داخل ورشة للسيارات يمتلكها، وذلك لمروره بأزمة نفسية، وتم إخطار النيابة العامة برئاسة محمد سلميان، مدير نيابة مشتول السوق بالواقعة.

تلقى اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز مشتول السوق، بقيام " أحمد س أ ع" شاب فى العقد الثالث من العمر، بالانتحار شنقا داخل ورشة عمله، لمروره بأزمة نفسية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1558 إدارى مشتول لسنة 2019.


الشرقية

مركز مشتول السوق

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انتحار شاب داخل ورشته

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