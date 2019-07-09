اليوم.. استئناف المحادثات بين مسئولين أمريكيين وعناصر من حركة طالبان

كابول /أ ش أ/

تستأنف اليوم الثلاثاء، محادثات بين مسؤولين أمريكيين وعناصر من حركة طالبان فى جولتها السابعة.

ووصف مبعوث السلام الأمريكي، زلماى خليل، الجولة الراهنة على مدار الأيام الستة الماضية بأنها الأكثر إنتاجية حتى الآن، مشيرا إلى أن تقدما ملموسا قد تحقق على صعيد جميع بنود اتفاق السلام، حسبما ذكرت وكالة (خامة) الأفغانية للأنباء.

وتتمثل بنود الاتفاق المشار إليه في: ضمان محاربة الإرهاب، وسحب القوات الأجنبية من أفغانستان، والمشاركة فى حوار بين الأطراف الأفغانية، وتطبيق وقف شامل ودائم لإطلاق النار.

وتستهدف المحادثات بين طالبان والمسؤلين الأمريكيين إيجاد تسوية سياسية لإنهاء دوامة العنف التى تشهدها أفغانستان منذ 18 عاما.

واختتم يوم الاثنين مؤتمر الحوار الأفغانى المنعقد فى الدوحة أعماله، بمشاركة 60 شخصية أفغانية من مختلف الأطياف، إلى جانب 17 عضوا من حركة طالبان.

واستهدف هذا الحوار تحقيق مصالحة وطنية والتمهيد لمفاوضات مباشرة. وأعربت واشنطن عن أملها فى أن يضع هذا الحوار إطارا يمهد لانتخابات رئاسية أفغانية.