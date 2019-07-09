الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على برلمانيين من حزب الله

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية برلمانيين من حزب الله على قائمة العقوبات لأول مرة، وتشمل العقوبات الأميركية رئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني محمد رعد، والنائب أمين شري بالإضافة إلى مسئول الأمن في الحزب وفيق صفا، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز".
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على برلمانيين من حزب اللهالثلاثاء، 09 يوليه 2019 05:53 م
دونالد ترامب
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