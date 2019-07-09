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الملياردير الأمريكى توم ستاير يعلن عزمه خوض السباق الرئاسى 2020

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 07:57 م
الملياردير الأمريكى توم ستاير يعلن عزمه خوض السباق الرئاسى 2020 الملياردير الأمريك توم ستاير
أ ش أ

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أعلن الملياردير الأمريك توم ستاير، اليوم الثلاثاء، رسميا عن مسعاه لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 عن الحزب الديمقراطي بعد أن كان قد استبعد ذلك في يناير الماضي.
وساهم ستاير في تمويل أنشطة الحزب الديمقراطي في الأعوام الأخيرة، ودعم مرشحين سياسيين ومؤسسات تعزز من قضايا ليبرالية من بينها قضية السعي لتوجيه اللوم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتبلغ ثروة ستاير 6ر1 مليار دولار وفقا لقائمة مجلة فوربس للأثرياء وقد بدأ تضخم ثروته في عام 1986 حين أطلق صندوقه الاستثماري " فارالون كابيتال".
وأنفق ستاير 100 مليون دولار في عام 2018 خلال انتخابات مجلس النواب بالكونجرس، حيث كانت تلك ثالث دورة انتخابية ينفق فيها الملايين لدعم مرشحي الحزب الديمقراطي.
وظهرت جهود الملياردير الأمريكي لتوجيه اللوم وعزل ترامب في سلسلة إعلانات تلفزيونية ظهر فيها ستاير بنفسه لدعوة الكونجرس لعزل الرئيس الأمريكي من منصبه.


توم ستاير

الانتخابات الرئاسية الأمريكية

ترامب

انتخابات الرئاسة الأمريكية

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