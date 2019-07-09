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المكسيك تقدم مساعدات بـ100 مليون دولار لهندوراس للحد من الهجرة غير الشرعية

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 08:00 ص
المكسيك تقدم مساعدات بـ100 مليون دولار لهندوراس للحد من الهجرة غير الشرعية آلاف المهاجرين
مكسيكو سيتى /أ ش أ/

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أعلنت حكومة المكسيك، الاثنين، اعتزامها تقديم 100 مليون دولار لهندوراس من أجل توسيع مساحة الغابات والأراضى الزراعية هناك بغرض خلق مزيد من فرص العمل والحد من هجرة مواطنى هندوراس إلى الأراضى المكسيكية.

وذكر راديو "صوت أمريكا"، أن وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو ابرارد، أوضح أن رئيس هندوراس، خوان هيرنانديز، سوف يبحث التفاصيل النهائية لهذه المساعدات المكسيكية خلال زيارته القادمة لبلاده فى الشهر المقبل.

وقال ابرارد إن خلق فرص عمل سوف يسهم بقدر أكبر فى الحد من تدفق اللاجئين إلى المكسيك، ومنها إلى الولايات المتحدة بالمقارنة بأية إجراءات أخرى قسرية.

وكانت المكسيك قد أعلنت عن تقديم 30 مليون دولار لذات الغرض كمساعدات للسلفادور لتمويل برنامج لزيادة المساحات المزروعة بالأشجار.

 


المكسيك

أخبار المكسيك

مساعدات بـ100 مليون دولار

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الهجرة غير الشرعية

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