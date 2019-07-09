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المعمل الجنائى يفحص مواد مخدرة بحوزة عاطل فى الحوامدية

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 07:00 ص
المعمل الجنائى يفحص مواد مخدرة بحوزة عاطل فى الحوامدية مخدرات - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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يعمل رجال المعمل الجنائى بالجيزة، على فحص كمية من المواد المخدرة، تم ضبطها بحوزة عاطل فى الحوامدية، لكتابة تقرير وافً عنها، وتسليمه للنيابة العامة؛ لاستكمال التحقيقات فى القضية.

 

وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة الحوامدية، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة.

 

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته عدد من قطع مخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.


مخدرات

المعمل الجنائى

الحوامدية

حشيش

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